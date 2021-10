진주시, 진주사랑상품권 110억원 추가 발행

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려운 소상공인을 지원하기 위해 진주사랑상품권 110억원을 추가 발행한다고 25일 밝혔다.

시는 진주사랑상품권이 개천예술제 등 진주에서 개최되는 축제와 코리아세일페스타를 맞아 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

시는 지난해 80억 규모로 진주사랑상품권을 발행했다. 올해 총 500억원 규모로 발행해 소상공인 지원과 지역경제 회복에 힘을 보태고 있다.

진주사랑상품권은 가맹점주에게는 수수료가 없고, 소비자는 비대면으로 구매해 편리하게 이용할 수 있어 그 수요가 점차 늘어나 지역경제 선순환의 효과를 내고 있다.

상품권은 지류와 모바일 두 가지 형태로, 1인당 월 30만원 한도 내에서 구매할 수 있으며, 할인율은 10%, 4800여개의 가맹점에서 사용할 수 있다.

조규일 진주시장은 “진주사랑상품권 추가 발행으로 침체한 골목상권에 활력이 생기기를 기대한다”며 “어려운 시기를 극복하고 일상 회복과 함께 지역경제도 회복되기를 바란다”고 말했다.

