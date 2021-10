[여성포럼10주년]"과학·공학·경제분야, 여성 사회적 지위 유독 낮아"

'아시아여성리더스포럼 10주년' 설문조사

女지위 높다고 평가한 응답자, 과학·공학 9%-경제 8.8%

교육 분야 가장 높고 문화·예술도 과반 나와

[아시아경제 정현진 기자] 121년 역사의 노벨상은 매해 10월 수상자를 발표할 때마다 다양성 논란에 휩싸인다. 수상자 대부분이 백인 남성 위주로 선정되면서 성별과 인종의 다양성이 부재하다는 지적이 나온 것이다. 특히 전체 수상자 975명 가운데 여성은 58명(5.9%)에 불과하다.

이러한 현실을 보여주듯 여성 10명 중 9명이 과학과 경제 분야에서 여성의 사회적 지위가 높지 않은 것으로 평가하고 있었다. 반면 교육, 문화, 예술 분야에서는 절반 이상이 여성의 사회적 지위가 높다는 인식을 하고 있는 것으로 나타났다. 이번 설문조사에서 과학·공학 분야와 경제 분야에서 현재 여성의 사회적 지위가 높다고 평가한 응답자는 각각 9.0%, 8.8%에 불과했다. 사회적 지위가 높다는 응답률이 10%에도 미치지 못한 것이다.

반면 여성의 지위가 높다는 응답이 가장 많은 분야는 교육이었다. 응답자 66.6%가 교육분야에서는 여성의 사회적 지위가 높다고 봤다. 특히 60세 이상에서는 응답자 10명 중 9명이 교육에서 여성들이 높은 사회적 지위를 누릴 수 있다고 평가했다. 문화·예술 분야에서도 전체 직장인 여성 응답자의 절반 이상인 54.0%가 여성의 사회적 지위가 비교적 높다고 응답했다.

신광영 중앙대 사회학과 교수는 이러한 현상이 대학 전공 비율과 관계가 있다고 분석했다. 그는 "여학생의 이공계 진학 비율이 낮고 결과적으로 졸업 후 그 분야로의 진출도 적을 수밖에 없는 반면 교육과 문화·예술분야는 여학생 비율이 높다"면서 "설문조사가 이러한 여성 현실을 기초해 답변이 이뤄진 것"이라고 말했다.

이밖에 공공분야 24.4%, 법조계 17.8%, 정치분야 15.6%의 응답률을 기록해 각 분야에서 여성의 사회적 지위가 비교적 낮다고 인식하는 직장인 여성들이 훨씬 많은 것으로 조사됐다. 각 분야에서 여성 비율은 점차 올라가고 있지만 그 비중이 아직 미흡한 수준이어서 사회적 지위 향상 속도에도 영향을 주고 있는 것으로 해석된다.

설문조사는 어떻게

아시아경제신문은 ‘아시아여성리더스포럼 10주년’을 맞아 전문기관 윈지코리아컨설팅에 의뢰해 여성 리더십 인식 조사를 했다. 조사는 지난 12~14일 수도권 거주 25세 이상 직장인 여성 500명(표본수)을 대상으로 구조화된 설문지를 이용해 온라인으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다.

