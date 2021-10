'이낙연 캠프' 윤영찬 의원 협박범, 구속기소

[아시아경제 정동훈 기자] 더불어민주당 대선 경선 당시 이낙연 전 당 대표의 캠프 소속이었던 윤영찬 의원에게 협박 이메일을 보낸 혐의를 받는 40대 남성이 기소됐다.

25일 검찰에 따르면 서울서부지검 형사5부(조용후 부장검사)는 협박 혐의로 40대 A씨를 최근 구속기소했다.

A씨는 올해 8월 5일 윤 의원의 가족·의원실 여성 직원들을 협박하는 표현이 담긴 이메일을 윤 의원에게 발송한 혐의를 받는다. 당시 이 전 대표 캠프의 정무실장을 맡고 있던 윤 의원은 캠프에서 물러날 것을 요구받기도 했다.

해당 메일에는 "이번 선거는 이재명 경기지사님이 되실 거고, 그러면 이 지사님께서 사석에서 수차례 말씀하신 것처럼 문재인과 그 주변 모두는 감옥에 갈 것이다. 같이 여생을 감옥에서 보낼 것이냐"는 언급이 담겨 있었다.

또 윤 의원의 가족뿐 아니라 의원실 여직원들의 집과 동선을 파악했다며 납치해 성범죄를 벌이겠다는 내용도 포함됐다. 윤 의원 측은 이메일을 보낸 이를 처벌해달라며 경찰에 수사를 요청했다.

