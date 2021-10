이재명 지지 호소한 김어준에…이낙연 측 "옳지 않아"

김어준 "이재명, 돈·줄·백 도움 안 받아…도와줘야"

[아시아경제 허미담 기자] 방송인 김어준씨가 이재명 더불어민주당 대선 후보의 지지를 호소한 가운데 이낙연 캠프에서 공보단장으로 활동한 정운현 전 총리실 공보실장은 24일 "유력한 방송인으로 불리는 김 씨가 이재명 후보를 공개 지지, 호소한 것은 옳지 않다"고 지적했다.

정 전 실장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 김 씨를 향해 "정 그리하고 싶으면 방송을 그만두고 이재명 캠프로 가면 된다"며 이같이 말했다.

그는 "우리 헌법은 사상의 자유, 표현의 자유를 보장하고 있다. 누구든 자유로이 정치적 의사를 표현할 수 있고, 특정 정치인을 지지할 수도 있다. 단, 여기서 언론인은 예외"라고 꼬집었다.

이어 "(김 씨가) 이미 친(親)이재명 방송을 해왔고, 향후에도 공정성을 담보하기 어렵다면 이번 기회에 마이크를 놔야 한다"고 비판했다.

앞서 김 씨는 이날 유튜브 '딴지 방송국' 채널 '김어준의 다스뵈이다'에 출연해 "이재명은 혼자서 여기까지 왔다"며 "지금부터는 당신들이 좀 도와줘야 한다"며 사실상 지지 선언을 했다.

그는 "돈, 줄, 백으로부터 도움받지 않고 자기 실력으로 돌파한 사람의 길은 어렵고 외롭다. 그 길로 대선 후보까지 가는 사람은 극히 드물다"며 "그래서 이재명이 우리 사회 플랫폼이 될 자격이 있다"고 말했다.

한편 김 씨는 TBS 라디오 프로그램 '김어준의 뉴스공장'과 유튜브 방송 '김어준의 다스뵈이다' 등을 진행하면서 여권 핵심 지지층에 영향력 있는 친여 방송인으로 평가받는다. 야당은 서울시로부터 예산을 지원받는 TBS에서 김 씨가 편향적인 방송을 하고 있다고 지적하기도 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr