[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 청내 고위 공직자 157명을 대상으로 26일 수원 남부청사에서 청렴교육을 실시한다.

이번 교육은 도교육청, 교육지원청, 직속기관 4급(상당) 이상 고위공직자를 대상으로 투명하고 청렴한 경기교육 실천 의지를 높이기 위해 마련됐다.

강사로는 박석무 다산연구소 이사장이 나와 '공직자의 공직윤리 등 고위공직자가 갖춰야 할 청렴 소양'을 주제로 교육한다.

박상열 경기교육청 반부패청렴담당서기관은 "경기교육 기본가치의 실현하기 위해 먼저 고위공직자들의 공직윤리관 확립과 청렴 의지가 필요하다"면서 "이번 교육이 경기도교육청 각 기관과 부서 청렴문화 확산에 큰 도움이 되길 기대한다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr