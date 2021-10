미국인이 오징어 게임에 열광하는 이유…"그게 우리 현실, 아메리칸 드림 붕괴됐다"

[아시아경제 황수미 기자] 넷플릭스 오리지널 드라마 '오징어 게임'에 미국인이 열광하는 이유가 '아메리칸 드림'이 깨지고 있기 때문이라는 분석이 나왔다. 아메리칸 드림은 미국 사람들이 가진 이상 사회에 관한 소망을 말한다.

23일(현지 시각) 미국 CNN은 '미국인들은 왜 오징어 게임에 매료되었을까'라는 제목의 사설을 게재했다.

CNN은 "오징어 게임은 폭력적이고 감동적이고 때로는 웃기기도 하지만 그 외에 특히 미국인을 끌어당긴 무언가가 있다"고 했다.

CNN은 오징어 게임이 가난하거나 빈곤에 빠진 수백 명의 취약계층에 초점을 두고 있다고 강조했다. 그러면서 "이 드라마가 재미 이상의 가치를 제공하고 있으므로 미국인들에게 선풍적 인기를 끌고 있다"고 분석했다.

결국 벼랑 끝에 몰린 드라마 인물들의 처지가 현재 미국인의 삶과 그리 다르지 않기 때문이라는 분석이다.

CNN은 "극의 내용이 어떤 디스토피아적 미래에 대한 과장으로 이해될 수 있음에도 불구하고, 많은 사람이 겪어온 불평등하고 불공평한 삶의 본질을 일깨워준다"며 "참가자들의 삶이 우리의 삶과 유사하다는 점을 알 수 있다. 이 드라마는 여러 면에서 우리의 현실을 비춰주는 거울"이라고 했다.

이어 "미국에서는 매일 우리만의 오징어 게임을 한다. 어떤 이들은 다른 사람들보다 더 많이 하게 된다"며 "더 나은 임금이든, 기본적인 노동자의 권리든, 미국인들은 기회와 성공의 게임을 하고 있다"고 했다.

그러면서 "다만 가장 큰 차이점은 극 중 참가자들에게는 성공의 규칙이 훨씬 명확하다는 점"이라고 덧붙였다.

CNN은 어머니의 병원비를 마련하기 위해 게임에 참여한 주인공 성기훈(이정재 분)의 사례를 언급하며 "많은 미국인에게 이것은 공상과학 소설이 아닌, 실제 삶"이라고 말했다.

매체는 "한 연구에 따르면, 미국인들은 최소 1400억 달러(약 164조억원)의 미지급 의료 부채를 지고 있었으며, 가난한 지역에 거주하는 사람들은 부유한 지역의 사람들보다 평균적으로 5배 많은 빚을 지고 있는 것으로 나타났다"고 전했다.

이어 드라마 속 파키스탄에서 온 이주민 노동자 알리의 착취 사례도 특별한 일은 아니라며 "미국 내 이민자들과 불법 체류 노동자에 대한 착취에도 똑같이 적용할 수 있다"고 분석했다.

아울러 매체는 "시청자들은 자신이 오징어 게임에 실제로 참여하고 있다는 상상은 하지 못하더라도, 자신의 상황을 개선하려는 그들의 간절함에 공감할 수 있다"고 했다.

그러면서 "미국인은 글자 그대로 '경쟁'을 하는 것이 아니라 '당신도 부자가 될 기회를 가질 수 있다'는 아메리칸 드림이라는 이상 아래 더 나은 복지와 임금, 생활환경을 위해 싸운다"고 덧붙였다.

