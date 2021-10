인천시, '메타버스 코리아 2021' 참가…XR메타버스 인천이음 프로젝트 소개

[아시아경제 박혜숙 기자] 지방정부 최초로 XR메타버스 구축 사업을 추진하고 있는 인천시가 오는 26일부터 29일까지 서울 코엑스에서 열리는 '제1회 메타버스 코리아'에 참가해 'XR메타버스 인천이음 프로젝트'를 소개한다.

이 프로젝트는 인천국제공항, 개항장, 송도, 부평역 등 380만㎡ 3차원 공간지도를 구축해 이를 기반으로 5G와 연계된 길 찾기, 관광·쇼핑 등의 메타버스 편의 서비스 제공, 시각장애인 등 사회적 약자를 위한 XR 글라스 개발 등이 주요 내용이다.

인천시가 주관하고 네이버랩스, 인천국제공항공사 등 총 10개사가 컨소시엄으로 참여하고 있다.

전시회 기간 인천시 홍보관에서는 가상현실 공간에서 과거와 미래가 공존하는 상반된 매력의 도시 인천을 체험할 수 있도록 만든 '인천크래프트' 체험 존을 운영한다.

또 디지털트윈 확장과 데이터 댐 구축 사업을 소개하고 메타버스·디지털 트윈 분야 전문가 강연도 이어진다.

인천시 관계자는 "이번 전시회 참가는 디지털 대전환 시대를 맞아 메타버스 산업과 IT 기술의 최신 트렌드를 조망하고 인천시 스마트 기술의 현 주소를 확인할 수 있는 좋은 기회"라며 "지방정부 최초로 XR메타버스 구축 사업을 추진하는 만큼, 사업을 성공적으로 마무리 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 인천시는 지난 5월 과학기술정보통신부와 한국전파진흥협회가 디지털뉴딜사업의 일환으로 추진 중인 '5G콘텐츠 플래그십 프로젝트' 공모사업에 선정돼 국비 80억원 등 총 138억원이 투입되는 'XR메타버스 인천이음 프로젝트'를 추진하고 있다.

