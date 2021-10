성북구 종암동 재생사업지 내 유휴지 활용 공영주차장 조성

도시재생 사업대상지 내 유휴지 토지소유자와 협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 만성적인 주차난을 해소하기 위해 2020년 하반기 서울시에 공모 제안, 선정된 서울형 골목길 재생사업지역 내 유휴지를 활용, 공영주차장을 조성하기 위해 지난달 민관협약을 체결, 사업에 박차를 가하고 있다.

‘유휴지 공영주차장 조성사업’은 도심지 내 장기 방치된 유휴지를 활용, 주차장을 조성하는 사업으로 토지 소유주는 쓸모없는 땅을 활용, 수익을 얻을 수 있고, 구청입장에서는 주차문제 해결 및 도시 미관 개선의 효과가 있는 사업이다.

구는 골목주차난을 해소하기 위해 도시재생 사업대상지 내 유휴지 토지소유자와 최소 2년의 협약을 체결했다.

이번 공영주차장이 조성될 예정인 종암동 공영주차장 조성 부지는 약 75평으로 주차 조성 면수는 10면을 계획하고 있으며 조성이 완료됨에 따라 성북구 도시관리공단을 통해 거주자우선주차 신청을 받을 예정이다.

이승로 성북구청장은 “이번 협약 체결으로 유휴지 활용 공영주차장 조성 사업에 더욱 만전을 기할 수 있게 됐다”며 “이번 주차장 조성 사업으로 종암동 일대 주차난 해소와 도시미관 개선 등의 일거 다득의 효과가 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

