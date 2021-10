"특수부대 출신 가수 P군 성추행·가스라이팅" 주장에…박군 측 "사실 무근"

"스타가 됐다는 것을 무기 삼아 일방적인 성희롱과 추행 일삼았던 사람"

소속사 측 "음해하는 것으로 보인다...법적대응 나설 것"

[아시아경제 김소영 기자] 트로트 가수 박군이 ‘특수부대 출신 가수 P로부터 성추행·가스라이팅 피해를 당했다’는 폭로글의 당사자로 지목된 데 대해 법적 대응을 예고했다.

23일 박군의 소속사 측은 23일 다른 매체와의 전화통화에서 "게시된 글의 내용은 전혀 사실무근이고 음해를 하는 것으로 보인다"라며 "법적대응에 나서겠다"라고 전한 것으로 알려졌다.

앞서 22일 한 온라인 커뮤니티에는 '특수부대 출신 가수 P에게 가스라이팅을 당했습니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

자신을 P의 소속사 선배였다고 밝힌 작성자는 "가수 P는 TV에서는 순수하고, 성실한 모습들로 많은 사람들이 좋아해주고 있다. 건실한 청년으로 이미지가 포장돼 있지만 그는 자신이 스타가 됐다는 것을 무기 삼아 제게 일방적인 성희롱과 추행을 일삼았던 사람"이라고 폭로했다. 그는 P가 엉덩이, 가슴 등 자신의 신체를 허락없이 만졌으며 그에게 가스라이팅을 당했다고 주장했다.

그는 "처음엔 내게 선배님이라고 부르며 예의 있게 하더니 점점 노래가 인기를 얻고 그를 알아보는 사람이 많아질수록 나를 만만하게 보기 시작했다"며 "엉덩이, 가슴 등 내 신체를 허락 없이 만지면서 '전 여자친구는 그냥 가만히 있었는데'라는 말을 했다"고 밝혔다.

이어 "힘 없는 여자가 그것도 특수부대 출신의 남자의 성추행을 밀쳐내는 건 불가능에 가까웠다"며 "힘으로 이기지 못하는 것을 마치 내가 허락이라도 한 것마냥 성희롱과 성추행의 수위를 전략적으로 높였다"고 말했다.

그러면서 "저에게 자신의 인기를 과시하고, 자신이 회사를 먹여 살린다며 지금 소속사에서 사회 생활을 하려면 자기한테 잘 보여야 한다고 했다"고도 덧붙였다.

아울러 "P의 얼굴을 볼 때마다 화도 나고 치가 떨리는데, 무섭다. 그에게 당한 일들이 생각나면서 가슴이 조여오고 고통스럽고 구역질이 난다"며 “피해자가 더 있는 걸로 안다. 저는 이렇게 살 수가 없어 살아 보려고 모든 증거자료 첨부해 고소할 예정”이라고 말했다.

작성자는 이 글에서 P씨의 실명을 직접적으로 밝히지는 않았지만, 글을 접한 일부 누리꾼들은 ‘특수부대 출신 가수’라는 것을 통해 P씨가 박군일 거라고 추측했다.

한편 박군은 '한잔해'로 데뷔해 인기를 얻었다. 이후 SBS 트로트 예능 프로그램 '트롯신이 떴다2', 관찰 예능 프로그램 '미운 우리새끼', 채널A, SKY 예능 프로그램 '강철부대' 등에 출연했다.

