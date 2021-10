동서대·사상구 상생 프로젝트, ‘따뜻한 정리’ 상 탔네 … 행안부 ‘외국인 주민 지원’ 경진대회 장려상

취약계층 집 정리수납, 민·관·산·학 협력



사업비 3000만원 부상, 브랜드화 계획

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘따뜻하게 정리’ 해주는 것이 프로젝트!

동서대학교 LINC+사업단이 사상구와 사상구 건강가정·다문화가족지원센터, 한국공간컨설팅협회 등과 공동으로 기획·운영한 프로젝트의 이름이 ‘따뜻한 정리’이다.

비주얼텍과 테마플래닝 등 지역 디자인 기업들도 참여한 이 프로젝트가 지난 19일 행정안전부 주관 ‘2021년 지자체 외국인 주민 지원 우수사례 경진대회’에서 부산 사상구 사례로 출품돼 장려상을 받았다. 사업비 3000만원을 확보했다.

‘따뜻한 정리’ 프로젝트는 2020년 지역사회공헌 프로그램으로 시작됐다.

2021년에는 디자인&마케팅 기업협업센터와 지역협업센터의 리빙랩 프로그램과 연계됐다.

지역 여성 재교육을 통해 정리수납 전문가를 양성하고, 취업연계와 취약계층 주거환경 개선, 지역 디자인 기업의 신규사업 아이템 발굴 및 활로 모색 등을 더한 지역상생 프로그램이다.

지난해 12월 사상구의 취약계층 1곳을 선정하고 지역 기업 실무자와 홈스테이징 계획을 수립했다.

정리수납 마스터 기본과정을 수행한 다문화 결혼이민자 주민과 함께 주거환경을 개선에 뛰어들었다.

올해도 자격증 과정을 더 확대 운영해 자격증을 취득한 13명의 다문화 결혼이민자와 자원봉사자와 함께 취약계층 2호, 3호 가정을 선정해 주거환경 개선 작업을 마쳤다.

동서대는 민·관·산·학 협력을 통해 다문화 결혼이민자 및 경력단절 여성이 재교육을 통해 전문 자격증을 취득하도록 이끌고 있다.

이들의 재취업 기반을 마련하고, 도움이 필요한 취약계층의 주거환경 개선으로 실질적인 지원을 한다.

조대수 동서대 LINC+사업단장은 “따뜻한 정리 프로젝트를 브랜드로 만들어 전문가 양성과 취업연계 등 평생교육 프로그램으로 진행할 계획”이라며 “지역기업과 협업해 이웃의 어려움을 공감하고 해결해나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr