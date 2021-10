코로나19 신규확진 1508명… “4차 유행 감소세”

[아시아경제 장효원 기자] 23일 코로나19 신규 확진자 수가 1500명대를 기록했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1508명 늘어 누적 35만476명이라고 밝혔다.

신규 확진자 수는 전날보다 69명 많고, 1주일 전인 지난주 금요일(발표일 기준 10월 16일)의 1617명과 비교하면 109명 적다.

신규 확진자의 감염 경로를 보면 지역발생이 1487명, 해외유입이 21명이다.

지역별로는 서울 546명, 경기 512명, 인천 106명 등 수도권이 총 1164명으로 78.3%를 차지했다.

비수도권은 경남 71명, 충북 46명, 충남 42명, 부산 39명, 경북 35명, 대구 21명, 강원 20명, 전북 18명, 대전 8명, 광주 7명, 울산 6명, 전남 5명, 제주 3명, 세종 2명 등 총 323명(21.7%)이다.

하루 확진자는 지난 7월 7일(1211명)부터 109일 연속 네 자릿수를 이어갔다.

지난 17일부터 이날까지 최근 1주간 발생한 신규 확진자를 보면 일별로 1420명→1050명→1073명→1571명→1441명→1439명→1508명이다.

1주간 일평균 확진자는 약 1357명이고, 이 가운데 해외 유입 사례를 제외한 지역발생 확진자는 약 1339명이다.

신규 확진자는 지난 9일(1953명) 이후 15일 연속 2000명 미만을 기록했다.

사망자는 전날보다 20명 늘어 누적 2745명이 됐다. 국내 평균 치명률은 0.78%다. 위중증 환자는 총 327명으로, 전날(342명)보다 15명 줄었다.

전날 하루 선별진료소에서 의심환자 등을 검사한 건수는 4만4087건으로, 직전일 4만5380건보다 1293건 적다.

방역당국은 내달 '위드(with) 코로나'로의 방역체계 전환을 앞두고 코로나19 4차 유행이 감소세로 돌아섰다고 평가하고 있다.

