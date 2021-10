2021 제주국제해양레저박람회 개막식 ‘개최’

21일부터 23일까지 3일간 제주국제컨벤션센터와 제주도 일원에서 진행

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 해양수산부와 제주특별자치도가 공동 주최하는 제2회 제주국제해양레저박람회 개막식이 제주국제컨벤션센터에서 개최됐다.

22일 오후 2시 해양수산부, 제주특별자치도, (사)제주해양레저협회와 함께 한 이번 행사는 대한민국의 해양레저산업 활성화와 함께 전국 네트워크 구축 방안을 제시하고, 제주지역 관광 인프라를 활용하여 해양레저 저변을 확대하기 위해 추진됐다.

문성혁 해양수산부 장관은 개막식 환영사를 통해 "위드코로나 시대를 맞이해 해안·수중경관의 수려함을 자랑하는 제주는 해양레저관광의 메카로 재조명받을 것"이라고 말했다.

문 장관은 이날 서귀포시 제주국제컨벤션센터에서 열린 2021 제주국제해양레저박람회 개막식에 참석, "코로나19로 사회적 거리두기가 장기화하며 바다와 함께하는 여가활동의 수요가 다소 주춤하고 있으나 해양레저 수요는 다시 급증할 것으로 예상된다"며 이같이 밝혔다.

문 장관은 "해양수산부는 2023년 개장을 목표로 서귀포 문섬 일대에 사계절 스킨스쿠버와 서핑을 할 수 있는 실내외 복합 레저시설 조성사업을 진행하고 있다"며 "제주도와 국제해양박람회 개최, 해양레저 체험교실 운영 등 해양레저 저변 확대에도 함께하고 있다"고 밝히고 “바다로 둘러싸인 해양레저 메카로 주목받는 제주에서 제주국제해양레저박람회가 열리게 되어 뜻깊다”고 말했다.

행사를 공동 주최한 제주도에서는 구만섭 제주특별자치도지사 권한대행이 참석해 “제주는 대한민국을 넘어 아시아의 해양레저 허브로 나아갈 것”이라며 “그 여정에 늘 함께해주시기를 바란다”고 강조했다.

한편 ‘해양레저로 오션뉴딜 선도’라는 대주제로 열리는 제2회 제주국제해양레저박람회는 21일부터 23일까지 3일간 제주국제컨벤션센터와 제주도 일원에서 진행되며, 내국인 3000여 명(사전 접수)과 해외 5개국 이상에서 300여 명(관광객·참가업체·초청객 등)이 온·오프라인을 통해 참여할 예정이다.

제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr