헝다, 급한불 껐지만 위기는 지속…"자산매각과 中당국이 관건"

[아시아경제 김형민 기자] 공식 디폴트(채무불이행) 위기에 몰렸던 헝다가 23일까지 꼭 갚아야 했던 달러 채권 이자 8350만달러(약 985억원)를 지급하면서 급한 불을 껐다.

하지만 채무 원리금 상환일이 계속 돌아올 예정이어서 여전히 위기에 있다. 헝다가 유동성 위기에서 벗어날지는 결국 대형 자산 매각에 달렸다는 분석이 나온다.

중국 관영 증권시보가 22일 헝다의 달러 채권 이자 상환 소식을 전했다. 이에 따라 헝다물업 지분 매각이 불발되면서 전날 12% 이상 급락했던 헝다 주가는 이날 홍콩 증시에서 장중 7%까지 올랐다.

헝다의 공식 디폴트가 부동산 업계 연쇄 디폴트로 이어질 것이란 우려가 제기됐던 가운데 신청파잔이 13% 이상 오르는 등 중국 부동산 개발업체들의 주가도 일제히 강세를 나타냈다.

이날 헝다의 이자 상환 소식은 다소 의외라는 반응이 많다. 헝다물업 지분을 매각해 3조원대 현금을 확보, 급박한 유동성 위기를 일단 넘기려던 계획이 틀어지면서 헝다가 23일까지 1000억원에 가까운 달러화 채권 이자를 제대로 갚지 못할 것이라는 우려가 있었기 때문이다.

헝다의 전체 부채가 위안화로 약 2조위안(약 369조원)에 달하는 가운데 이번 채권 이자를 막았다고 해서 이 회사의 유동성 위기가 획기적으로 개선될 조짐이 전혀 보이지 않는다는 냉정한 평가도 있다.

주요 외신들에 따르면, 유나이티드퍼스트파트너의 아시아 조사 책임자인 저스틴 탕은 "오늘 이자 상환은 전체에서 아주 작은 부분을 차지할 뿐"이라며 "이 회사의 문제를 해결해주지도 않고 이 회사가 '산 송장'라는 사실을 바꾸지도 못한다"고 지적했다.

따라서 헝다가 향후 계속 밀려들 부채를 상환할 능력을 갖추려면 결국 추진 중인 자산 매각에서 성과를 내야 한다. 당장 지난달 29일과 이달 11일 내지 못한 달러화 채권 이자 지급일이 유예기간을 마치고 다음 주부터 연이어 찾아온다.

또 헝다는 올해 추가로 4건의 달러화 채권 이자를 막아야 하고 내년까지 상환해야 할 달러화·위안화 채권 규모는 74억달러(약 8조7000억원)에 달한다.

결국 사태의 해결의 키를 쥔 것은 중국 당국이라는 평가가 나온다. 중국 당국은 헝다의 자산 매각 등을 실질적으로 허가할 권한을 갖고 있다.

다만 중국 당국의 입장에서 당면한 헝다의 경영난은 주택가격 안정과 국가의 장기적 위험 요인 제거를 위한 '개혁'에 필연적으로 수반되는 일부 고통이다.

헝다 위기가 전체 부동산 업계의 위기, 나아가 금융권으로 전이되지만 않는다면 당국이 헝다의 파산까지 방치할 것으로 보는 이들도 적지 않다.

