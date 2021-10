[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보(현 경기도지사)가 오는 25일 도지사 직에서 물러나겠다고 밝혔다.

이 후보의 열린캠프는 22일 오후 입장문을 내고 “이 후보는 25일 24시까지 경기도지사로의 소임을 마치고 사직한다”고 밝혔다.

이 후보는 지사직에서 물러나는 25일 퇴임 기자회견을 가질 예정이다. 이 후보는 26일 0시부터 지사직에서 물러나게 된다. 공직선거법상 대선 후보자 공식 사퇴시한인 12월 9일보다 한 달 일찍 물러났다.

앞서 이 후보는 이날 경남 김해 봉하마을을 찾은 뒤 기자들과 만나 사퇴시한에 대해 “행정절차상 불가피하게 다음 주로 미뤄지게 됐지만 빠른 시일 내 사퇴할 것”이라며 “당이 원하는 바도 있고, 신속하게 선대위를 구성해야하는 당의 입장을 존중해야할 것 같다”고 밝혔다.

