무협 광주전남본부, 디지털 혁신 준비 '혁신기업협의회' 발족

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 오픈이노베이션을 통해 새로운 시장을 창출하고 기존 사업을 혁신하고자 하는 기업들이 한자리에 모였다.

한국무역협회 광주전남지역본부(본부장 이권재)는 22일 개최한 광주전남 혁신포럼에서 디지털 혁신을 준비하는 지역내 수출기업 대표와 2세 경영인들을 초청하여 ‘광주전남 혁신기업협의회’를 발족했다.

이날 혁신포럼에서는 무역협회의 오픈이노베이션 지원 사업 소개와 실제 참여한 지역 기업의 선도 사례에 대한 특강이 이어졌다.

연사로 무협 서울 본사에서 참석한 김미경 팀장은 “지역 기업들도 오픈이노베이션을 통해 수출경쟁력을 혁신하고 국경 없는 디지털 시장을 개척해야 한다”하며, 광주전남 수출기업들이 서울과 전국의 우수 스타트업과 활발히 연계할 수 있도록 본사와 지역본부가 연대해 지원하겠다 밝혔다.

특강에 이어 네트워킹에서는 참여기업 대표들이 각자의 디지털 혁신 목표를 소개하고 노하우를 공유했다.

참석한 지역 기업의 한 대표는 “우리와 같은 지역내 동료 기업이 디지털 혁신 목표 수립부터 파트너 스타트업 발굴, 공동으로 신사업 개발을 진행하는 사례를 보며 많은 참고와 동기부여가 되었다”고 소회를 밝혔다.

더불어 이날 발족한 지역 혁신기업협의회는 정기적으로 디지털 혁신에 관한 포럼 및 네트워킹, 국내외 글로벌 혁신성장페어 참관 등을 통해 광주전남 기업들에게 혁신 역량 축적의 구심점이 될 것으로 보인다.

또한 무역협회 및 유관기관의 오픈이노베이션으로 신사업 개발 및 기존 수출사업의 경쟁력 혁신을 지원한다. 참여 기업의 미래를 책임질 2세 경영인들의 네트워킹도 활성화하여 미래 디지털 혁신의 주역으로 성장시켜갈 계획이다.

한국무역협회 이권재 본부장은 “무역협회는 바이어와 우리 기업을 연결해온 전통적인 역할에 더하여, 혁신기업협의회를 중심으로 중견수출기업과 스타트업 간 협력을 통한 수출 혁신 사례를 만들어갈 것”이라 밝혔다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr