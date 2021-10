진영, 제76주년 경찰의날 사회

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 진영(정진영)이 제76주년 경찰의날 기념식 사회자로 나섰다.

지난 21일 천안 아산에 위치한 경찰수사연수원에서 제76주년 경찰의날 기념식이 열렸다. 전국 경찰관들과 화상으로 연결해 전국 14만 경찰 가족과 함께했다.

진영은 최근 종영한 KBS2 드라마 '경찰수업'에서 현직 형사와 공조해 불법 도박단을 수사하는 경찰대학생 강선호 역을 맡아 활약한 인연으로 사회를 맡았다.

아나운서 출신 경찰관 김민선 순경과 함께 사회자로 나선 진영은 능숙한 진행으로 약 1시간 가량 진행된 기념식을 성공적으로 이끌었다. 두 번의 리허설을 통해 상대 사회자의 속도와 방식에 맞추어 가며 책임감 있는 모습을 보였다.

소속사를 통해 진영은 “경찰의날 MC를 맡게 돼 너무 영광이었고, 이번 경험으로 경찰관분들의 노고를 알 수 있는 뜻 깊고 감사한 시간을 가졌다”고 했다.

한편 진영은 최근 신곡 '넌 사랑을 모른다 했지'를 발매했다.

