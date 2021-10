칩거 중 이낙연 “윤석열, 대선주자 행세 그만둬라” 직격

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 전 더불어민주당 대표는 22일 ‘개 사과’ 사진으로 논란을 빚은 윤석열 전 검찰총장을 향해 “대선주자 행세를 그만두라”고 직격했다.

이 전 대표는 이날 페이스북을 통해 “사과 요구가 빗발치는데 '사과' 사진을 SNS에 올린 그의 처사는 국민을 향한 조롱인지, 세상에 대한 무감각인지, 어이가 없다”며 이같이 말했다.

그는 “민주당 후보 경선 이후 최대한 조용히 지내고 있다. 그러나 윤 전 총장의 언동에 대해서는 말하지 않을 수 없다”며 “특히 전두환씨를 옹호한 그의 망발은 바닥을 알 수 없는 그의 무지와 저급한 역사인식을 적나라하게 드러냈다”고 비판했다.

이어 “윤 전 총장은 이미 대선주자의 자격을 잃었다”며 “그런 사람이 국가 최고책임자가 되겠다고 행세하는 현실은 대한민국의 위기를 예고한다”고 날을 세웠다.

그러면서 “거듭 요구한다. 광주와 전두환 독재 희생자들께 머리숙여 사죄하라”고 촉구했다.

