전북 시·군 자원봉사센터 운영 ‘삐거덕’

정읍시 자봉센터, 이사장 불법 정치자금 의혹 불거져

완주군 자봉센터, 예산삭감에 직원 보조금 비리 의혹으로 경찰 수사

나머지도 섣부른 법인화로 ‘돈먹는 하마’란 비난 직면

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북 시·군의 자원봉사센터가 여론의 뭇매를 맞고 있다.

어려운 이웃을 돕고 지역사회 발전을 위한다는 취지와는 달리, 각종 범죄 의혹으로 수사선상에 놓이는가 하면 섣부른 사단법인화로 막대한 혈세를 쏟아붓는 일까지 발생하고 있다.

정읍시와 지역 법조계 등에 따르면 전주지검 정읍지청은 이달 20일 정읍시 자원봉사센터 이사장과 정읍시장 측근의 자택을 압수수색한 것으로 전해졌다.

현 자원봉사센터 이사장이 2018년 지방선거 때 정읍시장의 선대위원장을 역임했다는 점에서, 지역사회에서는 불법 정치자금에 대해 검찰이 수사를 벌이고 있는 것 아니냐는 말이 나오고 있다.

이와 관련, 현 이사장은 이를 강력히 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

완주군 자원봉사센터는 현재 ‘개점 휴업’ 상태다.

완주군의회가 지난 7월 22일 제261회 임시회에서 군민의 세금이 적정하게 사용되는지 의심된다며, 센터의 인건비·운영비 1억69만9000원을 삭감했기 때문이다.

이에 당시 이사장이 전격 사퇴했고, 이후 긴급 임시 이사회를 열어 새로운 이사장을 선출하며 자구책 강구에 나섰다.

하지만 예산 삭감으로 인한 센터 운영이 불가피하다고 판단, 이달 15일부터 모든 업무를 중단했다.

여기에 센터 일부 직원의 보조금 비리의혹이 불거져, 현재 완주경찰서에서 수사가 진행 중인 것으로 파악되고 있다.

나머지 시·군의 자원봉사센터도 바람 잘 날이 없는 상황이긴 마찬가지다.

상당수 자원봉사센터가 지난 2019년부터 사단법인으로 전환되면서, 기존 센터장 위의 이사장 직이 신설되는 등 옥상옥(屋上屋) 논란은 물론, 일부 센터장의 과도한 보수 책정도 여론의 도마 위에 오르고 있다.

이 때문에 각 시·군에서 직영할 때보다 지원되는 예산이 법인화 이후 더 늘었다는 비판에 직면해 있는 실정이다.

시·군의 지원에 벗어나 자생력을 갖춘 상태에서 봉사활동을 하라는 취지와는 정반대의 길을 가고 있는 셈이다.

전북도의회 A의원은 “자원봉사센터는 말 그대로 순수한 의도에서 지역의 자원봉사를 실천하고 나눔과 상생의 정신을 확장시키는 일에 진력해야 하는 단체”라며 “현재 몇몇 자원봉사센터가 주민의 기대에 반하며 운영의 난맥상을 보이고 있는 만큼, 전반적인 실태 점검과 대안 마련을 강구해야 할 때”라고 지적했다.

