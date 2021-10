유승민 "문 대통령, MB·朴사면 결자해지해야...안하면 내가 할 것"

유승민 "당선시 임기 초 사면...정권교체 시기 정치보복 대한 생각 밝힐 것"

[아시아경제 김서현 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원이 이명박·박근혜 전 대통령의 사면 문제에 대해 "윤석열 전 검찰총장으로 하여금 두 전직 대통령을 수감토록 한 문재인 대통령이 결자해지해야 한다"고 말했다.

유 전 의원은 22일 연합뉴스와의 인터뷰에서 현 정부가 두 전직 대통령을 사면하지 않을 경우 당선되면 사면할 것이냐는 질문에 "임기 초에 국민에게 솔직하게 설명하고 사면을 하면서 정권교체 때마다 반복되는 정치보복(문제)에 대한 생각을 밝힐 것"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "문 대통령이 임기 내에 매듭을 풀고 갈 가능성이 상당히 있다고 본다"면서도 문 대통령이 해결하지 않을 경우 본인의 임기 초에 사면하겠다고 밝혔다. 이어 "박근혜 이명박 두 전직 대통령이 어떤 죄목으로 감옥에 있었는지 임기 초 국민한테 솔직하게 설명부터 해야 한다"고 덧붙였다.

그는 이달 내 '골든 크로스'가 가능할 지 묻는 질문에 "아직 토론이 많이 남았는데, 일반여론조사는 느낌이 괜찮다"며 "TK가 막판에 나를 위해 확 바뀔까 아닐까가 굉장히 궁금하다"고 답했다. 이어 "당원 쪽에 변화가 있어야 1등을 할 수 있다. 당원 쪽의 변화라는 게 결국은 TK가 핵심"이라고 강조했다.

한편 그는 이재명 경기도지사와 윤석열 전 검찰총장에 대해 "두 사람이 다 후보가 되어서 붙으면 볼만할 것"이라며 "대선에서 대통령의 도덕성, 품격, 자격 이런 것은 둘이 도긴개긴"이라고 말했다.

경기 성남시 대장동개발특혜 의혹에 대해 유 전 의원은 "대장동의 구조를 보면 (이 지사가) 모를 수가 없다"라며 "이 후보같이 아주 똑똑한 사람이 결재를 그렇게 자주, 많이 하면서 이 구조에서 누가 돈을 가져가는지를 모를 수가 없다"고 강조했다.

윤 전 총장을 둘러싼 고발사주 의혹에 대해서는 "관련 수사에서 직접 연관이 있는 증거가 나오면 윤 후보도 곤란해질 것"이라며 "윤 후보가 되면 지금 우리 당이 원하듯 문재인 정권 청산을 제대로 할지 잘 모르겠다"고 지적했다.

