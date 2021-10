검찰, '대장동 의혹' 핵심 4인방 소환…4자 대질 조사

[아시아경제 이정윤 기자] 대장동 개발 로비·특혜 의혹 사건을 수사 중인 검찰이 대장동 4인방을 불러 대질조사를 진행했다.

21일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 이날 오전 화천대유 대주주 김만배씨와 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 남욱 변호사, 정영학 회계사 등 4명을 불러 조사하면서 4자 대질을 했다.

검찰은 이들 4명의 진술이 서로 엇갈려 4자 대면을 시킨 것으로 알려졌다. 검찰은 이날 4자 대질 조사 내용도 유 전 본부장 공소사실에 포함할 것으로 알려졌다.

아울러 남욱 변호사는 이날 조사에서 천화동인 1호의 실소유주로 언급된 '그분'은 유 전 본부장이라고 진술한 것으로 알려졌다.

앞서 남 변호사는 입국 전 인터뷰에서 "김씨가 평소 유 전 본부장을 '그분'이라 지칭한 기억은 없다"며 '그분'이 유 전 본부장이 아닌 제삼자일 가능성을 언급했다. 그러나 나중 인터뷰에서는 "이 사건이 이재명 지사하고는 관계가 없다"고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr