[아시아경제 박선미 기자] 강원 속초시는 오는 22일 0시부터 31일 자정까지 사회적 거리두기를 기존 3단계에서 2단계로 하향 조정한다고 21일 밝혔다. 확진자 발생이 눈에 띄게 줄어든 데 따른 조치다.

사회적 거리두기 2단계 하향조정으로 유흥시설, 노래연습장 등의 영업시간은 기존 오후 10시에서 자정까지 연장된다. 편의점 야외테이블 이용 제한과 목욕장업 영업시간 제한도 해제된다.

사적 모임은 접종 미완료자 최대 4명 포함 10인까지 허용된다.

