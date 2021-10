페이스북·트위터 계정 폐쇄된 트럼프, 자체 SNS 만든다

[아시아경제 최동현 기자] 페이스북과 트위터 등 주요 사회관계망서비스(SNS)에서 영구 퇴출당한 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 자체 SNS를 출시한다.

AP 통신 등 외신은 20일(현지시간) 트럼프 전 대통령이 자신이 소유한 소셜미디어 회사 ‘트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹(TMTG)’과 이 회사가 운영하는 SNS인 ‘트루스 소셜(Truth Social)’ 출범 계획을 발표했다고 전했다.

트럼프 전 대통령은 자신을 SNS에서 퇴출한 빅테크 기업의 경쟁자로서 앞으로 TMTG와 트루스 소셜을 키울 것이라고 말했다.

TMTG는 내달 '초청 손님'을 대상으로 트루스 소셜의 베타 서비스를 시작할 예정이다. 애플 앱스토어에서 사전 예약주문이 가능하다. 아울러 미국 인기 오디션 프로그램 '아메리카 갓 탤런트(America's Got Talent)'의 스콧 세인트 존 책임프로듀서가 이끄는 구독형 VOD 서비스도 제공할 예정이다. TMTG는 인수합병 목적회사인 DWAC와 합병한 뒤 상장할 것으로 알려졌다.

한편, 트럼프 전 대통령은 지난 1월6일 발생한 국회의사당 폭동을 선동했다는 이유로 페이스북과 트위터에서 계정을 영구 폐쇄당했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr