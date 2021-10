[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 다자녀가구 영양지원 서비스 '식자재 꾸러미 지원사업'을 추진한다고 21일 밝혔다.

이번 다자녀가구 영양지원 서비스는 사회적경제 육성지원 공모사업의 하나로 진행된다. 다자녀가구 부모와 자녀의 정서안정과 건강하고 행복한 삶을 지원하는데 목적을 두고 있다.

식자재 꾸러미 지원사업은 우리 지역 농산물 및 가공품을 취급하는 신안면 소재 사회적기업 '농부애'와 함께 추진하는 사업이다. 유기농 친환경 식재료 꾸러미를 구성해 다자녀가구 활동가가 매주 직접 가정에 전달하게 된다.

산청군 관계자는 “이번 '식자재 꾸러미 지원 사업'은 우리 지역 농산물을 활용하기 때문에 지역 농산물 홍보와 지역경제, 사회적경제조직 활성화에도 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

