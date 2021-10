광주은행, 빛고을장학재단에 인재육성 장학기금 전달

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행은 21일 광주광역시청에서 송종욱 광주은행장과 이용섭 광주광역시장 및 관계자 등이 참석한 가운데 빛고을장학재단 인재육성 장학기금 전달식을 가졌다고 밝혔다.

이번 전달식을 통해 광주은행은 1천만원의 장학기금을 전달했으며, 이는 광주지역 인재 양성을 위해 쓰여질 예정이다.

송종욱 광주은행장은 “우리지역의 미래를 이끌어나갈 인재들이 마음껏 꿈을 키우고 설계해나갈 수 있도록 광주·전남 대표은행으로서 지역 인재 양성을 위한 다양한 사회공헌활동에 앞장서겠다”고 말했다.

한편 광주은행은 송종욱 은행장의 경영철학인 이익 이상의 가치를 추구하는 실천방안으로써 지역인재를 발굴하고 육성하기 위한 다양한 사회공헌활동을 실시하고 있다.

‘희망이 꽃피는 공부방(현재 65호점)’과 ‘희망이 꽃피는 꿈나무(현재 6호)’를 지속적으로 선정해 어려운 환경에서도 꿈을 키워나갈 수 있도록 후원하고 있다.

전체 채용인원의 80% 이상을 광주·전남 지역 출신으로 할당 선발하고 있으며, 대학생 홍보대사를 선발해 직장체험의 기회를 제공하는 등 지역인재 채용에도 앞장서고 있다.

또한 광주은행장학회를 통해 지역 학생들에게 장학금을 전달해 올해까지 4000여명의 지역 장학생들에게 총 35억원 상당의 장학금을 지급했다.

