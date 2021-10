경찰대, 콩고 고위 공무원 대상 '성폭력 대응 역량강화' 연수

[아시아경제 이관주 기자] 경찰대학은 이달 12~20일 콩고민주공화국 경찰청·젠더부·보건부 소속 고위 공무원 21명을 대상으로 '성 기반폭력 대응 역량강화' 연수사업을 온라인으로 진행했다고 21일 밝혔다.

오랜 내전을 겪은 콩고민주공화국은 성폭력, 특히 여성 대상 범죄 발생률이 매우 높은 국가로 경찰대학은 한국국제협력단(KOICA)과 함께 성폭력 피해자 보호를 위해 올해부터 3년간 '콩고민주공화국 양성평등진흥 및 성 기반폭력 대응 역량강화' 사업을 실시한다. 이번 연수는 콩고민주공화국 현지 원스톱 센터 활성화 방안 등 콩고민주공화국 정부 담당자의 성 기반폭력 대응역량 강화를 목표로 한다.

이번 연수에는 유엔개발계획(UNDP), 콩고민주공화국 유엔 평화유지군(MONUSCO) 등 국제기구를 비롯해 서울해바라기센터, 한국여성인권진흥원 등 국내 전문기관과 경찰대학이 공동으로 진행했다. 코로나19로 인해 현지 연수생들과 비대면 방식으로 각국의 경험을 상호 공유하는 한편 ▲한국의 성 기반폭력 대응정책 ▲해바라기센터 운영방안 ▲피해자 조사기법 등 정책수립부터 실무적 기법 전수까지 다양한 주제로 진행됐다.

