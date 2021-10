김진표 "한일관계 개선 위해 양국 지도자간 결단 필요"

[아시아경제 김수환 기자] 한일의원연맹을 이끄는 김진표 더불어민주당 의원이 지난 수년간 악화해 온 한일 관계를 호전시키 위해서는 양국 정치 지도자들의 대담한 결단이 필요하다고 말했다.

20일 교도통신에 따르면 김 의원은 이날 서울에서 일본 특파원들과 간담회를 하고 최근 취임한 기시다 후미오 일본 총리와 내년에 취임할 차기 한국 대통령에 대해 "힘을 모아 미래 세대를 위해 노력하는 자세를 보여 양국 국민에게 희망을 줬으면 한다"고 말했다.

한일 관계를 "지구상에서 가장 가까운 나라"라고 규정한 김 의원은 징용 피해자 배상 문제 등을 둘러싼 인식의 차이로 한일 간 대립이 깊어지고 있는 것에 대해 "참으로 유감"이라는 견해를 밝혔다.

그러면서 양국 관계를 개선하기 위해서는 "(양국) 정치 지도자들의 대담한 결단이 필요하다"고 강조했다.

김 의원은 징용 피해자 관련 소송에서 한국대법원이 일본 기업에 배상 판결을 내린 것의 해법을 한국 정부가 내놓지 않으면 이 문제를 풀기 위한 논의 자체도 받아들일 수 없다는 일본 정부 입장에 대해선 "매우 부적절하다"고 비판했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr