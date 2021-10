잉코, 21일 현대홈쇼핑서 '휴대용 전기담요' 선봬

최대 2만원 할인 판매

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국내 대표 프리미엄 온열 브랜드 잉코(INKO)가 현대홈쇼핑을 통해 역대급 혜택을 선사한다.

잉코는 21일 오후 1시 20분부터 50분 동안 현대홈쇼핑에서 인기 모델인 '휴대용 전기담요'를 선보인다고 20일 밝혔다.

이번 홈쇼핑에서는 잉코 전기담요 단품을 9만 9000원에서 10% 할인된 8만 9000원에, ‘원플러스원(1+1)’ 상품은 18만 9000원에서 11%(2만원) 할인된 16만 9000원에 판매한다.

특히 '원플러스원' 제품을 구매할 경우 6만 9000원 상당의 전기 방석을 무료로 증정하는 특별한 이벤트도 진행한다.

현대홈쇼핑을 통해 선보이는 잉코 전기담요는 인쇄전자기술을 이용해 양면발열이라는 혁신을 일으켜 업계의 화제를 모은 바 있다.

잉코 제품은 1.5㎜의 얇은 두께와 473g이라는 무게로, 누구나 손쉽게 휴대할 수 있다는 장점이 있다.

또 잉코 전기담요는 넉넉한 사이즈로 제작돼 다양한 용도로 사용할 수 있다. 차량으로 이동이 잦은 겨울철에 더욱 큰 인기를 얻을 것이라는 관측이다.

이에 최근 각종 홈쇼핑과 펀딩 플랫폼에서 폭발적인 인기를 끌고 있다. 최근 론칭한 현대홈쇼핑과 GS홈쇼핑에서 매진신화를 기록한 데 이어 와디즈 펀딩에서도 13947%라는 이례적인 펀딩률을 달성했다.

잉코 관계자는 “불현듯 찾아온 추위로 온열 제품에 대한 수요가 높아지고 있다”며 “그간 고객들의 성원에 보답하기 위해 잉코의 최고 인기 상품인 전기방석 힐 스웨이드를 '1+1' 구매자 분들에게 모두 무료로 제공하기로 했다”고 밝혔다.

한편, 잉코는 와디즈 펀딩 뿐만 아닌 카카오 메이커스에서도 높은 앵콜 펀딩을 달성했다. 이로써 잉코는 누적 펀딩금액 1억 5000만원을 달성했고, 남녀노소 모두가 만족하는 프리미엄 온열 브랜드로 자리매김하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr