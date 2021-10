오세훈, '김어준의 뉴스공장' 또 겨냥…"청취율 1위는 자극성 때문"

19일 국회 행안위 국감에 이어 20일 국토위 국감에서도 비판 이어가

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 서울시 미디어재단 tbs '김어준의 뉴스공장'에 대해 19일 국정감사에서 정치적 편향성으로부터 벗어날 방법 등에 대해 여러 구상을 가다듬고 있다고 밝힌 데 이어 "청취율 1위의 원인은 자극성 때문"이라는 비판을 잇달아 내놨다.

20일 오 시장은 서울시청에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사에 출럭해 '라디오 청취율 1위를 기록한 의미를 잘 새겨야 한다'는 장경태 더불어 민주당의 질의에 "1위의 원인은 자극성 때문"이라고 답했다.

이어 tbs가 다른 방송사의 제재 현황과 비교해도 큰 차이가 없거나 낮은 수준이라는 장 의원의 언급에 대해서도 "평면적으로 비교하는 것은 객관성을 상실할 수 밖에 없다"면서 "(다른 방송사의) 시사보도 프로그램은 다종다양하다. tbs는 아마 별로 없을 것이다. 이걸 비교해서는 안 된다"고 답변했다.

오 시장은 전날 국회 행정안전위원회 국정감사에서도 이영 국민의힘 의원의 질의에 "아침 황금시간대 교통방송으로 본업에 충실해야 할 시간에 정치적으로 편향됐다고 방통위 경고를 받은 프로그램이 방송되는 것은 형평에 맞지 않는다고 시민 여러분이 생각할 것"이라면서 "프로그램이 정치 편향성으로 벗어날 방법이 무엇인지 고민을 안할 수 없다. 여러 구상을 가다듬고 있다"고 말했다.

