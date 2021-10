세종시, 취업취약계층에 ‘한시적 공공일자리’ 제공

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 취업취약계층에 한시적 공공일자리를 제공한다.

시는 코로나19 장기화에 따른 긴급 생계지원 일환으로 ‘제2차 희망근로지원사업’을 시행한다고 20일 밝혔다.

사업은 백신접종 행정지원, 생활방역, 골목상권 회복지원, 공공 휴식 공간 개선 등 분야에 한시적으로 111명을 채용해 투입하는 것으로 추진된다.

사업기간은 12월 7일까지며 참여 대상은 저소득층 취업취약계층과 코로나19로 경제적 지원이 필요한 실직자, 휴·폐업 자영업자 등이다.

사업 참여자는 예방접종이 원활히 이뤄질 수 있게 돕고 읍면동 행정복지센터, 다중공공이용 시설에서 방문자 발열체크와 주변 환경을 개선하는 업무를 맡아 보게 될 예정이다.

참여를 희망하는 시민은 오는 22일까지 신분증과 해당서류를 지참해 주소지 읍면동 주민센터에서 신청하면 된다.

황병순 시 일자리정책과장은 “한시적 공공일자리 제공이 생계에 어려움을 겪는 주민에게 실질적 도움이 되길 바란다”며 “시민의 많은 관심과 참여를 당부드린다”고 말했다.

