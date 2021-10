서울연구원, 21일 '위드 코로나시대 서울의 도시전망' 세미나

공정, 상생, 혁신, 그린, 위기대응 등 5대 과제 중심 ‘서울의 경제 정책방향 제시’

[아시아경제 임철영 기자] 서울연구원이 21일 페럼타워 페럼홀에서 '위드 코로나시대, 서울의 도시 전망'이라는 주제로 개원 29주년 기념 세미나를 개최한다고 20일 밝혔다.

세미나는 유기영 서울연구원 원장 직무대행의 개회사에 이어 오세훈 서울시장의 영상 축사, 채인묵 서울시의회 기획경제위원장의 축사, 뉴노멀의 시민 일상에 대한 좌담회, 전환기 서울의 발전 전략에 관한 경제 분야·도시계획 분야 연구발표, 온라인 토론 순으로 진행된다.

세미나 1부에서는 ‘뉴노멀의 시민 일상’을 주제로 좌담회를 진행한다. 연세대학교 사회학과 한준 교수가 좌장을 맡아 위드 코로나 시대를 앞두고 뉴노멀로 자리 잡은 변화된 일상들이 어떤 것인지를 소개하며, 변화에 마주한 시민들이 겪는 문제점들을 이야기한다. 세미나 2부에서는 ‘전환기 서울의 발전 전략’을 주제로 한 연구발표 시간을 갖는다.

첫 번째 발표는 ‘패러다임 전환과 서울경제 대응 방향’(박희석 서울연구원 선임연구위원)을 주제로 서울경제의 현황을 진단하고 현재 진행 중인 경제적 변화에 대응하기 위한 정책 방향을 제시한다. 두 번째 발표는 ‘전환시대 서울 도시공간 발전 전략’(김인희 서울연구원 선임연구위원)을 주제로 팬데믹으로 빨라진 디지털 전환시대의 도시공간 변화 전망과 대응 과제를 제시한다.

온라인 토론은 경제분야 전문가와 도시계획 전문가가 참여하며 전환기 서울의 발전 전략에 대한 토론을 벌인다. 세미나는 사회적 거리두기를 위해 참석인원을 최소화하고 다수 시민과 공유할 수 있도록 실시간 중계로 진행된다. 서울연구원 누리집 혹은 서울연구원 유튜브 채널에서 시청할 수 있다.

유기영 서울연구원장 직무대행은 “가보지 않은 길을 슬기롭게 개척해 가기 위해 서울이 준비해 가야 할 것들을 서울연구원 개원 29주년 기념 세미나에서 함께 고민해 보고자 자리를 마련했다”며 “세미나에서 논의되는 각계 전문가들의 의견과 서울연구원이 제시화는 ‘뉴노멀 시대 서울의 새로운 성장 전략’이 위드 코로나로 건너가는 길목에 든든한 돌다리 역할을 하기를 바란다”고 전했다.

