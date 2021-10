담양군, 코로나19 백신 접종 완료 82.2% 달성

1차 접종 41698명(90%), 접종완료는 38083명(82.2%) 달해





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군민의 82.2%가 코로나19 백신 접종을 완료하며 일상으로의 회복에 한걸음 다가섰다.

전남 담양군은 19일 0시 기준 1차 접종자는 41698명으로 접종대상 인구대비(46314명) 90%를 달성하고 접종완료자는 38083명으로 인구대비 82.2%를 돌파했다고 밝혔다.

그 동안 담양군에서는 군민을 위한 사전예약 콜센터 운영 및 예방접종 홍보 등 접종률 높이기에 행정력을 집중, 코로나19 백신 접종완료율이 전국 65.8%와 전남 71.2%를 상회하는 성과를 거뒀다.

지금까지 접종을 하지 않은 18세 이상 미예약자는 위탁의료기관에서 잔여백신을 신청해 접종해야 하며, 미예약자는 4030명으로 인구대비 8.7%이다.

군은 만 16세에서 17세(04.1.1~05.12.31)를 대상으로 관내 17개 위탁의료기관에서 코로나19 예방접종을 진행하고 있으며, 만 12세-15세(06.1.1~09.12.31) 소아 청소년의 경우 11월 12일까지 사전 예약을 진행한다.

사전예약은 예방접종 사전예약 누리집을 통해 가능하며, 콜센터 또는 지자체 콜센터를 통해서도 예약할 수 있다.

소아청소년의 경우 코로나19 예방접종은 개인 의사 및 부모의 동의를 기반으로 개별적인 사전예약에 따라 접종을 시행하며, 화이자 백신으로 접종한다.

군 관계자는 “하루라도 빠르게 일상으로 회복하기 위해서는 예방접종이 그 무엇보다 중요하다”며 “접종을 완료하지 않은 군민의 적극적인 참여를 바란다”고 당부했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr