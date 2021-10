경남대 이혁기·신석민 교수, '한국체육학회 학술대회'서 우수논문상 받아

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교 체육교육과 이혁기, 신석민 교수가 ‘제59회 한국체육학회 학술대회’에서 우수논문상을 수상했다.

한국체육학회는 16개 분과학회로부터 창의적이고 우수한 학술 논문을 추천받아 인문사회, 자연과학 부문에서 각 1편씩, '우수박사학위 논문상'을 선정하고 있다.

이번 인문사회 우수 논문에는 '공부하는 학생선수상의 정립을 위한 공공스포츠클럽의 가치체계 분석: 수단-목적 사슬 이론 관점에서'가 선정됐다.

이 논문에는 경남대 이혁기, 신석민 교수를 비롯해 신라대 김인형 교수, 대구한의대 전원재 외래교수, 부산대 장승현 외래교수가 공동 저자로 참여했다.

논문은 공부하는 학생선수상 정립을 위한 공공스포츠클럽 경험에 대한 가치체계를 규명하고 있는데, 이를 위해 '수단-목적 사슬 이론'을 적용하고, APT 래더링 기법을 활용했다.

또한 한국연구재단 일반 공동연구지원사업에 선정돼 수행된 연구로서 공부하는 학생선수상에 대한 학술적 담론을 생산하고, 나아가 선진국형 학원 엘리트스포츠 시스템 정착을 위한 정책 입안의 근거로서 높게 평가됐다.

