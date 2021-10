오세훈 "민간 보조·위탁사업 감사중, 조만간 발표"…시민사회 "협치예산 삭감 철회" 촉구

'서울시 바로 세우기' 박원순 지우기 지적에도 반박…"시의회 민주당의 문제제기" 일축

[아시아경제 임철영 기자] 시민사회 민간보조와 위탁사업에 대한 감사를 진행하고 있는 오세훈 서울시장이 조만간 감사 결과를 발표하겠다고 밝혔다.

오 시장은 19일 서울시청에서 열린 국회 행정안전위원회 국정감사에 출석해 "현재 감사위원회에서 사안별로 감사를 하면서 들여다 보고 있는 단계로 결과가 나오면 소상하게 보고할 기회가 있을 것"이라고 말했다. 오 시장은 지난달 박원순 전 시장 시절 민간보조와 위탁사업이 방만하게 운영됐다면서 '서울시 바로 세우기'에 나서겠다고 선언했다.

오 시장은 "시민단체가 서울시와 지자체와 협치하는 게 이상적이지만 현실은 그렇지 못해 평가 작업을 하고 있다"면서 "모두 낭비됐다는 것은 아니지만 특정 단체는 심한 경우 10번, 20번 위탁과 보조금을 받는 관계가 10년 동안 형성됐었다"고 설명했다.

아울러 '서울시 바로 세우기'가 이른바 '박원순 지우기'라는 지적에 대해서도 반박했다. 오 시장은 "시민단체와 협치를 부인한다거나 시민과 교감을 가볍게 생각한다는 비판이 제기되고 있는 데 현재 시의회 다수를 차지한 민주당의 문제제기"라면서 "지우기라고 매도는 하는 것은 도리에 맞지 않는 비판"이라고 말했다.

한편 이날 서울시 22개 자치구 협치회의 공동의장 일동은 서울시의회 기자실에서 기자회견을 개최, 협치 예산 삭감 방침을 철회하고 내년도 예산을 전액 보장하라고 촉구했다. 이 단체는 "서울시가 내년 시민참여형 예산을 70∼80% 삭감하는 방침을 세우고 예산을 조정하고 있다"면서 "예산 대폭 삭감은 '시민참여예산' 제도를 무색하게 하고 서울시민과 자치구와의 신뢰를 저버리는 행위"라고 지적했다.

서울마을자치센터연합도 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 예산 삭감 철회를 촉구했다. 마을자치센터연합은 "오세훈 시장 취임 후 서울시가 마을공동체 사업 성과는 왜곡하고 시민들의 참여 기회를 빼앗고 있다"면서 삭감 철회를 요구했다.

