장성군, 귀농귀촌행복박람회서 ‘우수상’ 수상

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 최근 부산 벡스코에서 열린 ‘2021년 귀농귀촌행복박람회’에서 우수상을 수상했다고 19일 밝혔다.

박람회를 찾은 도시민들이 가장 많은 관심을 보인 곳은 VR체험부스였다.

VR프로그램을 통해 황룡강, 장성호 수변길 등 장성의 대표 관광명소들을 가상 체험할 수 있었다.

또 체험을 마친 뒤에는 물조리개와 편백지압봉을 기념품으로 제공해 호응이 높았다.

꼭 필요한 귀농귀촌 정보를 얻을 수 있는 맞춤 상담과 안내책자 제공도 박람회 방문객들에게 호평을 얻었다.

행사장 한편에 마련된 샤인머스켓, 황금사과, 수제옛날과자, 편백제품 등 장성에서 생산된 고품질 먹거리와 특산물도 주목받았다.

군 관계자는 “알찬 귀농귀촌 상담과 특색있는 이벤트를 통해 옐로우시티 장성의 매력을 알리기 위해 노력한 것이 좋은 결과로 이어졌다”며 “앞으로도 ‘귀농귀촌 1번지 장성’의 명성을 이어갈 수 있도록 꾸준히 노력하겠다”고 말했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr