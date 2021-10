전북도, 노후 농기계 폐차 보조금 기준 확대

사업대상자 범위와 대상 농기계 기준 확대, 보조금 지급단가 상향 조정

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 트랙터, 콤바인 등 노후 농기계 조기 폐차 지원사업의 보조금 지급 기준을 완화한다고 19일 밝혔다.

도에 따르면 기존의 농업인 또는 농업법인에서 농업인과 농업법인은 물론 농기계 사후관리업소, 농기계 상설판매장 등 모든 소유자도 지원할 수 있도록 사업대상자를 확대했다.

아울러 농기계 기준도 확대했다.

기존 농협 ‘면세유 관리시스템’에 등록된 트랙터·콤바인뿐만 아니라, ‘면세유 관리시스템’에 등록되어 있지 않은 농기계라도 과거 면세유를 공급받은 이력이 있는 경우에도 지원 대상에 포함된다.

또한 보조금 지원 단가도 상향했다.

트랙터는 생산연도가 1997년부터 2012년까지인 경우, 최소 21만원에서 최대 362만원까지, 콤바인은 생산연도가 2003년부터 2012년까지인 경우, 최소 25만원에서 최대 155만원까지 지원금액 상향했다.

전북도는 내년에는 노후 농기계 조기폐차 지원사업을 전 시·군으로 확대할 계획이다.

한편, 노후 농기계 조기 폐차 지원사업은 현재 남원시, 김제시, 진안군, 임실군, 고창군 5개 시·군에서 추진하고 있으며, 시·군 예산 사정에 따라 2대 이상 신청도 가능하다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr