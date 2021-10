(재)순천시인재육성장학회, 올해 장학생 모집·선발

29일까지 주소지 읍면동 행정복지센터 접수

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 재단법인 순천시인재육성장학회(이사장 허석)는 18일부터 올해 장학생 모집·선발에 대한 접수를 시작한다고 밝혔다.

장학회는 초중고 및 대학생 177명을 선발해 총 2억 4800만원의 장학금을 지급할 예정이다.

성적우수 장학금(고·대), 특기자 장학금(초·중·고·대), 학력신장 장학금(고), 다자녀 장학금(중·고·대), 청향(서정현) 장학금(대), 희망드림 장학금(초·중·고) 등 총 6개 분야의 장학생을 모집한다.

모집접수는 18일부터 오는 29일까지 주소지 읍면동 행정복지센터에 신청할 수 있다.

다만, 학력신장 장학금은 직전학기 대비 20%이상 성적이 향상된 자를 소속 학교장이 추천해 선발한다.

장학회는 오는 11월말까지 평가·심의를 거쳐 장학회 이사회 심의·의결을 통해 최종 확정된다.

신청서식 및 구비서류 등 장학생 선발에 관한 자세한 사항은 (재)순천시인재육성장학회 홈페이지를 통해 확인하거나 시 평생교육과로 문의하면 된다.

순천시 관계자는 “최근 코로나19로 인해 다들 어려운 상황임에도 순천시민의 뜻 있는 후원으로 지원하는 장학금인 만큼, 더 많은 지역인재들이 미래를 꿈꾸고 배움의 길이 흔들림 없이 나아갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다

