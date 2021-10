광주 학동 참사 시민대책위 "현대산업개발 엄정판 판결 촉구"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 학동참사 시민대책위원회는 18일 재판부에 "사고의 원인 제공자로 지목되고 있는 HDC 현대산업개발의 엄정한 판결을 촉구한다"고 목소리를 높였다.

학동참사 시민대책위는 이날 오전 10시 광주지방법원 앞에서 기자회견을 열고 이렇게 주장했다.

대책위는 "오늘은 학동참사 이후 첫 병합심리가 있는 날"이라며 "피고인들에게 불법 행위에 걸맞은 책임을 묻기 위한 출발점이 될 것이라고 기대한다"며 "재판부의 엄정한 판결로 우리 사회의 정의가 살아있음이 분명히 드러날 수 있길 바란다"고 말했다.

대책위는 "현대사업개발은 사고 직후 피해자의 피해 회복을 위해 최선의 노력을 다하겠다고 밝혀 왔지만, 실제로는 유족을 위한 실질적 피해 회복은 전혀 이뤄지지 않았다"며 "위기를 모면하기 위한 진정성 없는 공염불이 아닌지 의심할 수밖에 없는 상황"이라고 규탄했다.

이들은 "현대산업개발은 이미 경찰 수사를 통해 구체적인 증거가 드러난 불법 재하도급 인지 사실조차도 부정하고 있다"며 "이는 아무런 책임도 지지 않겠다는 선언이다"고 주장했다.

또 "유족을 비롯해 이 사건 피해자들은 후진국형 인재인 이번 참사의 철저한 진상 규명과 책임자 처벌, 우리 사회의 무고한 시민이 희생되는 황망한 사고가 재발되지 않도록 제대로 된 개선 방안이 마련되길 바란다"고 주문했다.

끝으로 "이번 국정감사에서 현대산업개발이 비상주 철거 감리 선정에 깊숙이 관여한 것이 확인되면서 경찰 수사가 부실했음이 하나둘 밝혀지고 있다"며 "병합심리와 엄정한 재판 과정에서 사건의 실체가 분명히 드러나고 경찰 수사를 재촉구할 수 있는 계기가 마련되길 기대한다"고 덧붙였다.

