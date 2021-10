김어준 "이재명이 돈 해먹었다? 납득 안 간다…박근혜 정부에 3년 내내 괴롭힘당해"

"이재명, 대장동 의혹 당시엔 일개 성남시장"

[아시아경제 박현주 기자] 방송인 김어준 씨가 대장동 개발사업 의혹과 관련해 이재명 더불어민주당 대선후보를 옹호했다.

김씨는 18일 자신이 진행하는 TBS '김어준의 뉴스공장'에서 "물은 위에서 아래로, 돈은 아래서 위로 흐른다"며 "이 후보가 돈 해먹었다는 게 지금 대장동 프레임 아닌가. 저는 납득이 안 된다"고 밝혔다.

김씨는 대장동 의혹의 핵심 시점이었던 지난 2013~2016년 무렵에 이 후보가 일개 성남시장이었기에 그가 대장동 의혹의 중심일 수는 없다는 취지로 발언했다. 그는 "(당시 이 후보는) 박근혜 정부로부터 요주의 인물로 찍혀 갖은 핍박을 받았다. 이재명을 3년 내내 괴롭혔다"고 주장했다.

이어 김씨는 "지난 2017년 10월 청와대에서 발견된 캐비넷 문건 중에는 2016년 1월 6일자 청와대 비서실장의 '지시사항 이행 및 대책' 문건이 있었다"면서 "여기에는 당시 이재명 성남시장의 산후조리원, 무상교복 강행에 '정부가 할 수 있는 모든 조치를 동원해 강력 대응할 것'이라는 내용이 있었다"고 설명했다.

그는 "(당시) 대통령도, 도지사도, 시의회도 국민의힘이었고 50억 클럽도 박근혜 정부가 임명한 검찰간부였다"며 이 후보를 적극 두둔했다.

