"전기 50%만이라도 넣어달라" 유례없는 中 전력난에 속 타는 한국 기업들

포스코 공장도 껐다켰다 반복…당국 눈밖에 날까 피해 호소도 꺼려

선양 등 일부 지역선 대정전 발생해 가정용 전기도 끊어져

[아시아경제 박현주 기자] 최근 에너지 가격 폭등으로 인한 전력난이 중국을 강타하면서 현지의 한국 기업들 역시 큰 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

이달 초 중국의 국경절 연휴가 끝난 8일 이후에도 저장성, 장쑤성, 광둥성 등 우리 기업이 많이 진출한 지역에서 제한 송전이 계속되고 있다. 특히 전력 공급이 사전 계획 없이 유동적으로 제한되면서 생산 시설을 안정적으로 운영하는 데 큰 차질을 빚고 있다.

지난 14일 연합뉴스 보도에 따르면 중국 장쑤성 장자강(張家港)시에 위치한 포스코 스테인리스강 공장도 지난달 말 당국의 요구로 가동을 중단한 이후, 아직 운영 정상화가 이뤄지지 않고 있다. 지난 1~4일 운영을 잠시 재개했지만, 다시 전기 공급 제한이 시작되자 스테인리스강을 만드는 전기로를 껐다 켜기를 반복하면서 약 80% 수준의 가동률을 유지하고 있다.

이런 가운데 한국 기업들은 현지 지방정부의 눈밖에 날 것을 우려해 피해를 외부에 호소하는 것도 주저하는 분위기인 것으로 알려졌다.

중국 현지의 한 한국 기업 관계자는 연합뉴스에 "4분기가 시작되는 10월부터는 사정이 나아지지 않겠나 기대를 했는데 결국 큰 변화가 없다"면서 "많은 한국 기업이 개발구나 시정부를 찾아가 '제발 전기를 50%만이라도 넣어달라' 이런 식으로 사정하면서 운영을 하고 있다"고 설명했다.

더 큰 문제는 중국의 전력 공급 제한이 이번 연말까지 계속될 가능성이 커지고 있다는 점이다.

지방정부의 산업용 전력 공급 제한은 지난달 중순부터 갑작스럽게 시작됐다. 이를 두고 중국 내 일각에서는 석탄 수급 문제 때문만이 아니라 중앙정부의 3분기 에너지 소비 실적 점검을 앞두고 나타난 '밀린 숙제하기' 성격일 것이란 추측이 나왔다. 4분기가 시작된 10월부터는 사정이 급속히 개선될 수 있다는 전망이다.

그러나 중앙정부 차원에서 전력 공급 정상화를 강하게 압박하고 나선 상황에서도 여러 지역에서 전력 공급 제한이 해소될 뚜렷한 기미가 보이지 않고 있다.

중국 동부 연안의 경제 발전 지역인 저장성은 지난 8일부터 전력 부족 상황 관리 등급을 기존 B급에서 C급으로 한 단계 격상했다. 국경절 연휴 이후 저장성 일부 지역은 관내 기업들에 일주일 중 3∼4일 가동을 중단하라고 지시한 것으로 알려졌다.

이런 가운데 선양(瀋陽) 등 일부 동북3성 지역에서는 산업용이 아닌 일부 가정용 전기가 예고 없이 끊어지는 대정전까지 발생하면서 민심이 크게 동요하고 있다. 중국 중앙정부는 '민생용' 전기 공급에는 차질이 없도록 하겠다면서 민심 수습에 나선 상태다.

한편 이같은 전력난에 대해 중국 당국은 전기 공급이 절대적으로 감소한 것은 아니지만 공급이 늘어난 수요를 따라잡지 못하고 있다고 설명했다.

지난 13일 리밍(李明) 중국 국가전력망공사 시장운영부 주임은 기자회견을 열고 "올해 1~9월 지역사회 전기 공급량은 4억8천만억㎾h에 달해 지난해 동기보다 13% 증가했다"며 "겨울철을 맞아 전력 수요가 한층 증가해 순간 최대 부하가 사상 최고 수준을 넘어설 수 있어 전력 공급 부담이 비교적 큰 상태"라고 말했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr