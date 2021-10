제주도 코로나19 신규확진 6명…목욕탕발 감염 연이어

[아시아경제 송승섭 기자]제주도에서 17일 오후 5시 기준 6명의 코로나19 확진자가 발생한 것으로 파악됐다.

이들 중 5명은 도내 확진자와 접촉해 코로나19에 걸렸다. 1명은 타지역 확진자와의 접촉자다.

도내 확진자와 접촉한 신규 코로나19 확진자 중 3명은 제주시내 ‘동명목욕탕’을 방문한 것으로 조사됐다.

동명목욕탕 방문자 41명 중 3명은 양성, 20명은 음성으로 나타났다. 오는 18일 나머지 18명의 검사결과가 순차적으로 발표될 예정이다.

나머지 2명은 ‘서귀포시 사우나 2’ 집단감염 관련자다. 해당 사우나 관련 확진자는 총 12명으로 늘었다.

제주지역 누적 확진자는 327명이며 이달 143명이 새로 확진 판정을 받았다. 최근 일주일간 확진자는 55명으로, 하루 평균 7.86명이 확진된 것으로 집계됐다.

