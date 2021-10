'동료 원망' 유서 남기고 극단적 선택한 경찰관…감찰 착수

[아시아경제 박혜숙 기자] 30대 경찰관이 동료를 원망하는 유서를 남기고 극단적 선택을 한 사건과 관련해 경찰이 자체 감찰에 착수했다.

인천경찰청은 전날 숨진 채 발견된 인천경찰청 소속 A경사(33)가 유서에서 거론한 부서 동료들에 대한 감찰에 착수했다고 17일 밝혔다.

A경사는 앞서 전날 오전 8시 45분께 경기 시흥시 한 아파트 화단에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 주변 CCTV와 A경사가 남긴 유서 등을 토대로 그가 스스로 투신해 숨진 것으로 보고 있다.

A경사가 자필로 쓴 유서에는 부서 동료의 이름을 거론하며 원망한다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "A경사가 평소 다른 직원들과 원만하게 지냈으며, 부서 동료들에 대한 민원이나 조사 의뢰를 접수한 바 없다"며 "유서 내용의 진위를 파악하는 대로 A경사가 거론한 동료를 차례로 불러 조사할 계획"이라고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr