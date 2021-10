이정민의 역전쇼 "5년 7개월 만에 우승"…박민지 공동 3위

'변형 스테이블포드' 동부건설·한국토지신탁챔피언십 최종일 19점 '3점 차 환호', 안나린 2위, 박현경 공동 13위

[아시아경제 노우래 기자] 이정민(29·한화큐셀)의 ‘역전쇼’다.

17일 전북 익산골프장(파72·6569야드)에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 신설 대회 동부건설·한국토지신탁챔피언십(총상금 10억원) 최종일 무려 19점을 쓸어 담으며 4점 차 우승(51점)을 완성했다. 2016년 3월 월드레이디스챔피언십 이후 5년 7개월 만에 KLPGA투어 통산 9승째, 우승상금은 1억8000만원이다. KLPGA투어 최초의 변형 스테이블포드 방식으로 치러진 대회다.

알바트로스 8점, 이글 5점, 버디 2점, 파 0점, 보기 -1점, 더블보기 이상 -3점 등 각 홀에서 획득한 포인트를 합산해 우승자를 가렸다. 이정민은 8점 차 8위에서 출발해 버디 10개(보기 1개)를 낚았다. 2번홀(파5) 첫 버디와 5, 7번홀 ‘징검다리 버디’ 이후 8번홀(파3) 보기를 잠시 숨을 골랐다. 후반에는 10번홀(파5)에서 1타를 줄인 뒤 12~14번홀과 16~18번홀에서 ‘두 쌍의 3연속버디’ 잡아내는 기염을 토했다.

이정민이 바로 2010년 데뷔 해 두산매치플레이챔피언십에서 우승해 ‘매치퀸’으로 스포트라이트를 받았던 선수다. 2014년 2승, 2015년 3승 등 8승을 수확하며 승승장구를 하다가 슬럼프에 빠진 것이 의외다. 부상에 티 샷 난조까지 겹치며 어두운 터널에서 고생을 했다. 올해 3차례 ‘톱 3’에 진입하며 부활의 신호탄을 쏘았고, 이날 신들린 버디 행진으로 지독한 우승 가뭄을 끝냈다.

안나린(25·문영그룹)가 11점을 보태 2위(47점)로 선전했다. ‘6승 챔프’ 박민지(23·NH투자증권)는 4점 차 선두로 출발했지만 버디 4개와 더블보기 1개로 5점을 추가하는데 그쳤다. 장수연(27·동부건설)과 함께 공동 3위(45점)다. 이소영(24) 5위(43점), 최혜진(22·이상 롯데)이 6위(42점)을 차지했다. ‘상금 3위’ 박현경(21·한국토지신탁)은 공동 13위(36점)로 대회를 마쳤다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr