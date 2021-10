[아시아경제 김진호 기자] 자기공명영상촬영(MRI)을 준비하던 환자가 날아온 산소통에 가슴을 맞고 숨진 사건이 발생했다.

17일 경찰에 따르면 지난 14일 오후 경남 김해시 한 병원에서 이 같은 사건이 발생해 60대 환자가 사망했다.

사고 당시 현장에 있던 의료진은 경찰에 강한 자성을 가진 MRI 기기가 작동하며 근처에 있던 금속 산소통이 갑자기 움직여 사고가 났다고 진술했다. 산소통은 사람 키 크기 정도였고 사건 발생시 큰 소리가 밖에서도 들릴 정도인 것으로 전해졌다.

경찰은 현재 병원 관계자들을 대상으로 금속 산소통이 MRI 기기 근처에 있었던 이유와 진술, 과실 여부 등을 조사 중이다.

