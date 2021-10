[아시아경제 국제부 기자] 기시다 후미오 일본 신임 총리가 17일 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사에 공물을 봉납했다고 NHK가 보도했다.

NHK는 기시다 총리가 야스쿠니신사의 추계 예대제가 시작된 이날 마사카키라는 공물을 봉납했다고 전했다. 마사카키는 신단이나 제단에 바치는 비쭈기나무(상록수의 일종)를 말한다.

