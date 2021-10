중진공, 하반기 'G-TEP 기술교류' 상담회 개최

18일부터 5일간…중국 등 5개국 바이어 340여개사 참여

국가별 시장진출 전략, 탄소중립·기술계약 관련 강연도 진행

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 '2021년 하반기 G-TEP(Global Technology Exchange Platform) 기술교류 상담회 & 세미나'를 개최한다고 17일 밝혔다.

18일부터 5일 간 서울 중구 프레지던트 호텔에서 열리는 이번 행사에는 씨엘팜 등 국내 중소벤처기업 68개사와 중국·UAE·태국·인도네시아·몽골 등 5개국 해외 바이어 340여 개사가 참여한다. 중진공은 기술 수출 전문가로 구성된 헬프 데스크를 운영해 해외기업과의 협상을 중재하고 기술수출 관련 애로해결 지원과 맞춤형 기술수출 정보 제공으로 밀도 있는 상담회가 진행될 수 있도록 도울 계획이다.

하반기에는 지난 상반기보다 국가별 참가기업 수가 확대됐다. 상반기 상담회에는 국내 기업 59개사가 카자흐스탄·러시아·일본·말레이시아·인도·중국 등 6개국 바이어 306개사와 상담을 진행해 22건의 협약을 체결하는 성과를 거뒀다.

중소벤처기업의 기술수출에 대한 이해도를 높이기 위한 세미나도 진행된다. 18일 중국 시장과 전략을 시작으로 19일 UAE 수출 실패 사례를 통해 배우는 시장 진출 전략, 20일 디지털 헬스케어의 미래, 21일 자동차 경량화 생산기술과 탄소중립, 22일 국제라이선스 계약의 주요 법률 쟁점까지 매일 한 가지 주제를 다룬다. 세미나는 유튜브로 생중계해 관심 기업은 자유롭게 참여 가능하다.

김문환 중진공 글로벌성장본부장은 "기술교류는 라이센싱, 합작투자, 생산설비 이전 등의 방식으로 진행하는 국가간 협업 모델"이라면서 "비대면으로 개최하는 하반기 G-TEP 기술교류 상담회가 참여기업 간 협업기회 창출 및 우수기술 발전의 계기가 되길 바란다"고 했다.

