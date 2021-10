FDA 자문위, 모더나 부스터샷 만장일치 권고(종합)

화이자 이어 두 번째

고령자·고위험군 대상

[아시아경제 조현의 기자] 미국 식품의약국(FDA) 자문기구가 14일(현지시간) 모더나의 코로나19 백신 부스터샷을 만장일치로 권고했다. 지난달 화이자에 이어 두 번째다.

AP통신 등에 따르면 FDA 자문기구인 백신·생물의약품자문위원회(VRBPAC)는 이날 회의에서 만장일치 표결로 이같이 결정했다.

접종 대상은 모더나 백신 2회 차를 맞은 지 최소 6개월이 지난 65세 이상 고령자, 기저질환자와 면역 취약자, 의료진 등 고위험군이다. 투여량은 1·2차 정규 투여량의 절반이다.

이는 FDA가 지난달 승인한 화이자 부스터샷 접종 대상과 같다. 화이자와 모더나는 일반 성인을 대상으로 승인을 신청했지만 보건당국은 그 대상을 크게 줄였다.

FDA 자문위의 결정은 권고 성격으로, 구속력은 없지만 FDA는 이를 대체로 받아들이는 편이다. 다만 FDA의 승인이 이뤄져도 미국 내 사용을 위해선 질병통제예방센터(CDC)의 논의 절차를 거쳐야 한다.

모더나는 이날 회의에서 부스터샷이 돌파감염이나 경미 또는 중간 수준의 증상을 겪는 질환을 막는 데 효과가 있다고 강조했다. 하지만 다수의 자문위원들은 관련 임상실험 데이터가 충분하지 않다고 봤다.

자문위가 이 같은 우려에도 승인을 권고한 것은 화이자 부스터샷이 이미 승인된 것을 종합적으로 고려한 데 따른 것이다. 일부 위원들은 "FDA가 비상상황을 이유로 화이자 부스터샷을 승인해 좋지 않은 선례를 남겼다"고 지적하기도 했다.

FDA는 이날 화이자와 모더나의 부스터샷 접종 대상을 일반 성인으로 확대할지도 논의할 계획이었지만 일부 위원들이 거부하면서 무산됐다.

자문위원인 폴 아핏 필라델피아아동병원 백신교육센터 소장은 "부스터샷 접종을 일반 성인까지 확대하는 것에 전혀 동의하지 않는다"며 "(일반 성인도) 3차 접종을 하지 않으면 코로나19로부터 보호가 안 된다는 잘못된 메시지를 전달할 수 있다"고 비판했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr