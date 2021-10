대만 13층 주상복합 화재 사망자 46명…최소 41명 부상(상보)

가오슝 40년 된 낡은 13층 건물서 새벽 3시 화재 발생

[아시아경제 김희윤 기자] 대만 남부 도시 가오슝에서 14일 새벽 발생한 13층 주상복합 건물 화재로 인한 사망자 수가 46명으로 계속 늘어나고 있다고 대만 당국이 밝혔다.

14일(현지시간) 대만중앙통신사에 따르면 가오슝 소방 당국은 화재로 인한 사망자 수가 46명으로 계속 늘어나고 있으며 부상자도 최소 41명이라고 발표했다. 앞서 화재 현장에서 11명이 불에 타 숨져 곧바로 시신 안치소로 보내졌으며, 나머지 사망자들은 병원으로 이송된 후 숨졌다.

화재가 발생한 주상복합 건물은 40년 된 곳으로 지하 2층, 지상 13층 구조에 지하와 지상 1∼5층은 폐쇄된 상태였다. 7∼11층에 약 120가구가 거주하는 것으로 알려졌다.

가오슝 소방 당국은 소방차 75대와 소방관 159명을 투입해 오전 7시 17분께 화재를 진압했다. 진압과정에 대해 소방 관계자는 "불길이 매우 매서웠으며 많은 층이 완전히 불에 탔다"고 말했다.

화재 원인은 아직 정확하지 밝혀지지 않고 있다. 소방 관계자는 1층 물건더미가 쌓여 있는 곳에서 불길이 맹렬하게 치솟고 있던 정황을 토대로 화재 원인을 조사 중이다.

이에 경찰은 방화 가능성에 무게를 두고 현재 관련자 4명에 대해 조사에 나섰다고 현지 언론은 보도했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr