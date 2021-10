360만 발걸음 '모가디슈' 안방行

[아시아경제 이이슬 기자] 지난 7월 28일 개봉해 360만 관객이 본 영화 '모가디슈'가 안방으로 향한다.

13일 롯데엔터테인먼트에 따르면 '모가디슈'는 이날부터 IPTV(KT olleh TV, SK Btv, LG U+TV), 홈초이스, 구글플레이, TVING, wavve, 네이버 시리즈on, 카카오페이지, KT skylife, YES24, 씨네폭스 등 다수 플랫폼에서 공개된다.

영화는 1991년 소말리아의 수도 모가디슈에서 내전으로 인해 고립된 사람들의 생사를 건 탈출을 그린다. '베를린', '군함도' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았고, 배우 김윤석, 조인성, 허준호 등이 출연한다.

아울러 해외 75개국 판매, 제94회 아카데미영화상 국제장편영화 부문 한국영화 출품작 선정, 2021 부일영화상에서 최우수작품상 포함 6관왕을 수상하는 등 작품성, 대중성을 잡았다는 평을 얻었다.

