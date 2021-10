국감서 "KBS는 '오징어 게임' 같은 콘텐츠 생산 못하나"

[아시아경제 박형수 기자] 넷플릭스 오리지널 콘텐츠 '오징어 게임'이 전세계에서 인기를 끌고 있는 가운데 12일 열린 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사장에서 KBS로 불똥이 튀었다.

더불어민주당 조정식 의원은 양승동 KBS 사장에게 "우리나라 대중문화의 위상이 세계적으로 높아지고 있다"며 "KBS가 그런 역할을 선도해야 한다"고 말했다.

국민의힘 박성중 의원은 "작품은 우리가 만드는데 큰 돈은 미국(넷플릭스)이 가져가는 것은 문제가 있다고 본다"며 "KBS는 왜 '오징어 게임' 같은 콘텐츠를 생산하지 못하느냐"고 물었다.

양 사장은 "오징어 게임은 KBS 같은 지상파가 제작할 수 없는 수위의 작품"이라며 "KBS가 할 수 있는 것을 해야 한다고 생각한다"고 답했다.

이어 드라마제작사 몬스터유니온을 언급하며 "대형 스튜디오로 키우고 지상파TV와 온라인 콘텐츠를 구분해 제작하는 방식은 생각해볼 수 있을 것"이라고 덧붙였다. KBS는 KBS계열사와 공동 출자해 몬스터유니온을 설립했다.

넷플릭스와 같은 온라인 동영상 서비스(OTT)에 국내 콘텐츠 제작자가 종속될 가능성이 커졌다는 우려도 나왔다.

더불어민주당 윤영찬 의원은 "최근 국내 콘텐츠가 외부 투자를 받아 만들어지면서 자체 역량이 위기를 맞고 있다"고 했다.

국민의힘 박성중 의원도 "넷플릭스가 막대한 제작비를 투자하는 대신 흥행에 따른 수익을 모두 가져가고 있다"며 "미디어 산업의 넷플릭스 종속화"라고 규정했다.

양 사장은 "웨이브의 콘텐츠 경쟁력이 앞으로 발전할 것이기에 긴장감을 가지고 대응하면서 장기적으로 한류 콘텐츠를 육성할 수 있도록 노력하겠다"며 정부의 관심과 지원을 촉구했다.

