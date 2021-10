코로나 완치 후 가장 많이 겪는 '후유증'은?… "5명중 4명 병원 찾아"

확진자 중 80% 소화계통 진료받아

[아시아경제 나예은 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 중 80%가 완치 후에도 소화계통 질환으로 병원 진료를 받은 것으로 나타났다. 이외에도 근골격계통, 호흡계통 등 여러 질환이 발병해 사후관리 대책이 시급하다는 지적이 나오고 있다.

8일 남인순 더불어민주당 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 지난 7월 기준 코로나19 누적 확진 환자 총 13만5120명 중 80.7%에 달하는 10만9013명이 완치 후에도 소화계통 질환으로 외래 진료를 받았다. 이는 지난 9월29일까지 총 129만2003건의 외래진료와 총 3만4609건의 입원 진료 기록을 종합한 것이다.

또 '근골격계통 및 결합조직의 질환'으로 진료를 받은 사람은 8만398명(59.5%), '호흡계통의 질환'으로 진료를 받은 사람은 5만3920명(39.9%)으로 나타났다.

아울러 입원 진료를 받은 환자도 5297명(4%)에 달했다. 이중 2255명(1.7%)은 '근골격계통 및 결합조직의 질환'으로, 1583명(1.2%)은 '손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과'를 이유로, 1459명(1.1%)은 '소화계통의 질환'으로 입원한 것으로 조사됐다.

국립중앙의료원에서 입원 치료를 받은 성인 코로나19 환자 40명을 대상으로 임상적 후유증을 조사한 결과, 증상발현 평균 3개월 이후 ▲피로감(43%) ▲운동 시 호흡곤란(35%) ▲탈모(23%) ▲가슴답답함(15%) ▲두통(10%) 등이 나타났다.

남 의원은 "일부 확진환자를 대상으로 후유증을 심층 분석하는 것도 중요하지만, 전체 확진환자를 대상으로 한 후유증 추적 조사가 필요하다"며 "건보공단과 연계한 확진환자 진료 데이터에서 코로나19 경험과의 연관성을 분석하는 시스템을 구축해야한다"고 지적했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr